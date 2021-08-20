تجدد اشتعال الحرائق في جبال القدس.. وإسرائيل تطلب المساعدة الدولية

تجددت الحرائق في القدس وتحديدا في المناطق الغربية منها، منها منطقة القسطل، وقد سارعت طواقم الإطفاء بمشاركة طائرات الإطفاء الإسرائيلية في محاولات إخمادها.

جيروزاليم بوست: أربع طائرات إطفاء تشارك في مكافحة الحريق

وكان رئيس مصلحة الإطفاء في إسرائيل قال في وقت سابق إن الحريق في ضواحي القدس على ما يبدو بفعل فاعل، وهو بحجم حريق الكرمل قبل 10 سنوات، في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء للسيطرة على حرائق الأحراش المستعرة.

من جانبها أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات إطفاء تشارك في مكافحة الحريق.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية: «تم احتواء حرائق الغابات الهائلة الثلاثاء الماضي بعد ثلاثة أيام من جهود مكافحة الحرائق، وهرعت إسرائيل لطلب المساعدة الدولية من أجل إخماده».

حريق هائل في منطقة سنجر جنوب غرب الخليل

وفي سياق منفصل، نشب حريق هائل، فجر اليوم الجمعة، في مستودعات للأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر جنوب غرب الخليل، حيث أفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني إسلام أبو شيخة، بأن طواقم الدفاع في المحافظة، وإطفائية بلدية الخليل، وعددا من المتطوعين يعملون منذ ما يزيد عن 5 ساعات للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في عمارة مكونة من خمسة طوابق، وتستخدم كمستودعات لتخزين الأجهزة الكهربائية في منطقة سنجر، ولا تزال النيران مشتعلة حتى الآن.

وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني إسلام أبو شيخة «تلقت طواقم الدفاع المدني فجرا بلاغا باندلاع حريق في الموقع، وعلى الفور تحركت وما زالت تعمل على إخماده والسيطرة عليه، وتم استدعاء طواقم الإطفاء من عدة مراكز في المحافظة، ومناشدة أصحاب صهاريج المياه التوجه للمكان، لتوفير ما يلزم».