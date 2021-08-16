تجدد حرائق الغابات في القدس.. إخلاء سكان وإغلاق طرق

تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء مزيد من السكان ببعض مناطق مدينة القدس المحتلة، عقب تجدد حرائق الغابات في المدينة، وقرب مناطق سكنية في شورش، غربي القدس، وفق ما نقلته قناة «روسيا اليوم».

كما قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق بعض محاور الطرق في المنطقة نفسها، ومنعت في الوقت ذاته الحركة عقب اشتعال الحرائق مجددا، في وقت تواصل طائرات إخماد الحرائق جهودها لإخمادها.

12 طائرة تساهم في إخماد حرائق الغابات في القدس المحتلة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة للحرائق وسحب الدخان التي غطت بعض مناطق غرب القدس المحتلة، بينما تستمر أطقم العمل طوال الساعات الماضية خوفا من تمدد تلك الحرائق.

وأعلنت خدمة الإسعاف التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه لم تقع أية إصابات خطيرة جراء تلك الحرائق، إلا أنه يُخشى أن تتمدد، وهي الحرائق التي تقع على بعد 10 كيلومترات قرب القدس المحتلة.

وتم نشر 12 طائرة لإطفاء الحرائق أمس، كما تم نشر 60 عربة إطفاء، في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال أنها نجحت في منع حرق تجمعات كاملة.

وشهد العالم خلال الأيام الماضية موجة حرائق غير مسبوقة، خصوصا في منطقة حوض البحر المتوسط، ويعزى كثير من المراقبين تلك الحرائق إلى التغيرات المناخية التي تسببت في زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون.

التغيرات المناخية تسببت في حرائق وفيضانات لبعض الدول

وتسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاق بشأن آليات مواجهة التغيرات المناخية، التي تعود بدرجة كبيرة إلى التوسع الكبير في عمليات التصنيع، إذ يحمّل كثير من المراقبين الدول الصناعية الكبرى مسؤولية الحال الذي وصلت إليه ظاهرة التغيرات المناخية.

والمفارقة أن التغيرات المناخية تسببت في بعض المناطق في إشعال حرائق غير مسبوقة، استمرت لأيام كما حدث في اليونان وفي تركيا، وفي مناطق أخرى حيث تسببت التغيرات المناخية في فيضانات وأمطار وأعاصير.