بدء التقديم للدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج غدا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، غدا السبت وتستمر 10 أيام حتى 30 أغسطس الجاري من الساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، يتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة، شارع أسيوط – سوهاج.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب على أربعة أقسام هي: «الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة»، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ويشترط في المتقدم: الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والأوراق المطلوبة للتقديم: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض «بعد اجتياز المقابلة الشخصية»، وبرنت تأميني «بعد اجتياز المقابلة الشخصية»، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد «كعب عمل»، وسيرة ذاتية للمتقدم.

مميزات التدريب

ولفت إلى أن مميزات التدريب: «شهادة معتمدة باتمام الدورة من مديرية القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع الهيلتون بالأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل نقدي يومي قدره 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها».

وأشار إلى أن التدريب يشمل ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوى العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، ورقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

وأوضح أنه يتم توزيع المنهج على المتدربين الذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني وبرنامج الأغذية العالمي وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلى أنه تم توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.

كما تم تجهيز ورشة الفندقة والتشغيل التجريبي لها وتزويدها بكل الأدوات اللازمة لإنجاح التدريب والوسائل التعليمية الحديثة من شاشات عرض وأجهزة تابلت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.