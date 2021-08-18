القوى العاملة: بدء التقديم للدورة الثانية للفندقة الشاملة بسوهاج

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية الثانية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، والمقرر أن تستمر لمدة 10 أيام من السبت المقبل وحتى 30 أغسطس الجاري من الساعة 8 صباحا وحتى الـ2 ظهرا، ويتم التقديم بمقر ديوان مديرية القوى العاملة بشارع أسيوط – سوهاج.

وأوضح الوزير، أنه سيتم التدريب على أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات، والاستقبال، وخدمة الغرف والمغسلة، لافتا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% من التدريب والنظرى 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة «WFP» ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج: إنه يشترط فى المتقدم الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم: صورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض «بعد اجتياز المقابلة الشخصية»، وبرنت تأميني «بعد اجتياز المقابلة الشخصية»، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد «كعب عمل»، وسيرة ذاتية للمتقدم.

وأشار إلي أن مميزات التدريب: شهادة معتمدة باتمام الدورة من مديرية القوي العاملة وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع الهيلتون بالأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل نقدى يومي قدره 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين مجانا.

وتابع: «وتشمل أيضا تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها».

ولفت إلي أن التدريب يشمل ندوات تثقيفية في حقوق العمال وواجباتهم طبقاً لقانون العمل 12 لسنة 2003، السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حقوق المرأة وتشغيل النساء وتكافؤ الفرص في القانون ووفقا لقرارات وزير القوي العاملة الجديدة رقم 43 لسنة 2021 والذي حدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، رقم 44 لسنة 2021 والذي حدد تنظيم عمل النساء ليلا.

وأوضح: أنه يتم توزيع المنهج على المتدربين والذي تم إعداده بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتدريب المهني وبرنامج الأغذية العالمي وقسم التدريب بالهيلتون، مشيرا إلى أنه تم توفير مواد التدريب والزي الخاص بالمتدربين والتأمين عليهم ضد إصابات العمل.