القوى العاملة توفر 23 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بجدة

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، توفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة على مهن «أخصائية جلدية، واخصائية تجميل وممرضات»، بمجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة، براتب للطبيبات يتراوح من 25 إلى 35 ألف ريال للجلدية والتجميل، و4500 إلى 5500 ريال بالنسبة للممرضات، حسب الخبرة، بجانب مزايا أخرى.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بجدة، في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات، أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وبتوجيه من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، تفاوض الملحق العمالي عبدالحليم محمود لبيب، مع مجمع مودة الطبي العام بالمدينة المنورة لتوفير 23 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة علي مهن «أخصائية جلدية، وأخصائية تجميل وممرضات» بمجمع مودة الطبي العام في المدينة المنورة، بالرواتب المذكورة.

وأوضح الملحق العمالي عبدالحليم محمود، أن العمل 8 ساعات يومية، وإجازة أسبوعية، واستقرار وأمان في العمل، للتواصل وإرسال السيرة الذاتية الجوال: 00966562126576، والايميل: info@mawada-co.com