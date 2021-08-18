القوى العاملة: صرف مليون جنيه منحة لـ1162 عاملا غير منتظم ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف عيّنت 466 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 2 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2160 شابا، فضلا عن استخراج 550 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة، و560 شهادة قياس مستوى المهارة.

تحرير 38 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنّه خلال يوليو الماضي، فتشت المديرية على 617 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، فضلا عن التفتيش على 149 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 38 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون.

صرف 51 ألف جنيه منح صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة ببني سويف

وأضاف مدير المديرية، أنّه جرى صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 51 ألف جنيه، بواقع 11 منحة مولود جديد بمبلغ 22 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وصرف منحتين لعمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 7 آلاف جنيه، فضلا عن صرف منحة عيد العمال لـ1162 عاملا مسجلا، بواقع مليون و47 ألف جنيه.