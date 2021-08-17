القوى العاملة: استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بـ4 محافظات

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تخطو حاليا بشكل كبير للنهوض بقطاع السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ إذ نفذت الوزارة مشروع حوسبة الأنظمة التفتيشية، وأعدت دراسة لتقييم الجاهزية الإلكترونية للمديريات، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأنظمة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتفعيل نظام الرقابة والمتابعة المستمرة، وذلك بهدف توحيد الإجراءات، وتوفير المال والجهد والوقت.

وقال الوزير، إن الدراسة خلصت إلى ضرورة العمل على تطوير نظام محوسب، واستمرار في الخطة التي بدأتها الوزارة منذ عام 2016 حتى الآن بمرحلة تجريبية في 12 مكتب بـ11محافظة، وشملت الإنجازات محافظات «بورسعيد، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية»، تم حوسبتها بالكامل بإجمالي 27 مكتبا في 12 محافظة.

وأضاف «سعفان»، أنه يجرى حاليا استكمال حوسبة جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بمحافظة «القليوبية، والجيزة، والإسماعيلية، وبني سويف»، وبدء التجهيز والتدريب ليرتفع عدد المحافظات خلال العام الحالي إلى 20، مشيرا إلى أنه تم تسليم الأجهزة لجميع مفتش السلامة بالمحافظات الأربع المذكورة.

ونوه وزير القوى العاملة، إلى أنه نظمت ورشة تدريبية بديوان الوزارة للمفتشين، وحاليا تعقد ورش عمل مصغرة في كل مديرية لرفع كفاءة العمل، وتأكيدا على استمراريته بأعلى مستوى من الجودة.

وأوضح الوزير، أنه أعدت دراسة لتجهيز البنية التحتية في المديريات، وأخرى فنية مفصلة تتضمن حصرا لجميع احتياجات البنية التحتية والمواصفات الخاصة بالمعدات والأجهزة والشبكات الداخلية في المديريات، واستكمال المرحلة الأولى من مشروع الشبكات الداخلية في 10 مديريات، وتنفيذ مـشروع دعـم البنية التحتية للبلديات «الأجهزة والطابعات والمعدات واللوازم»، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع الشبكات الداخلية، مؤكدا أن المديريات جهزت لتكون مستعدة لتفعيل النظام من خلال تنصيب البرامج على الخوادم الرئيسية والأجهزة المرتبطة بالشبكة، فضلا عن تعريف الطابعات، وتحديد المستخدمين واعطائهم الصلاحيات وحسب طبيعة عمل كل منهم.

ونوه محمد سعفان إلى أنه تم بناء مركز البيانات الرئيسي في الوزراة؛ إذ ركبت خوادم رئيسية، وزعت على: «خادم خاص بإدارة قواعد البيانات، خادم خاص بإدارة التطبيق، خادم خاص بعمليات التطوير والاختبار، خادم خاص بإدارة عملية النسخ الاحتياطي»، وكابينة لتركيب الخوادم، بالإضافة إلى المعدات الخاصة بعملية التخزين.

أما فيما يخص الربط بين المديريات ومركز البيانات الرئيسي في الوزارة، فقد تم توفير وتركيب «Router» في المديريات ضمن المرحلة الأولى من عملية ربط المديريات مع الوزارة.

وفيما يخص بناء القدرات التكنولوجية لموظفي المديريات، فقد حصرت جميع الاحتياجات التدريبية لموظفي المديريات، وبناءً على ذلك عقدت عددا من الدورات التدريبية لموظفي المديريات، واستهدفت عملية التدريب العاملين على تلك الأنظمة بشكل مباشر، كما أن كل فريق تولى مسؤولية حوسبة مديرية معينة، وقدم التدريب في موقع المديرية، وساهم في إدخال البيانات لضمان تمكن الموظف من التعامل مع الأنظمة المحوسبة بشكل صحيح.