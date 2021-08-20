المتهم بقتل خفير مدرسة بالسم يمثل جريمته: بقايا طعام كشفت اللغز

أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية، في حادث قتل خفير مدرسة بسم فئران على يد طالب في محافظة سوهاج لسرقة مليون جنيه، وكشفت التحريات أن المتهم دس سم فئران في علبة كشري وأعطاها للضحية، وانتظر حتى أكلها وأنهت حياته واستولى على المبلغ من داخل خزينة المدرسة التي تقع في مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

المتهم يمثل الجريمة

حضر المتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأ في تمثيل جريمته بحضور محقق النيابة وفريق من مباحث إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، واصطحبت القوات المتهم إلى محل الكشري، وقام بشراء علبة كشري، وتوجه إلى المدرسة وأثناء السير متجها إلى المدرسة قام بوضع كمية من سم الفئران في العلبة، والتقطت كاميرات المراقبة عدة مشاهد له أثناء سيره وحمله علبة الكشري، وأثناء وضع السم في العلبة، عقب وصوله إلى المجني عليه أعطاه علبة الكشري، وتبادلا أطراف الحديث حتى انتهى الضحية - خفير المدرسة - من أكلها وسقط على الأرض جثة هامدة.

يواصل المتهم حديثه واعترافاته أثناء تمثيل الجريمة، قائلا: «بعد كده روحت على الخزنة سرقتها وأخدت منها مبلغ كبير، وبعدين سرقت 300 ألف جنيه من درج المكتب وهربت»، وعقب الانتهاء من تمثيل الجريمة، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جثة في مدرسة البلينا بسوهاج

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن بداية الواقعة كانت بالعثور على جثة خفير داخل مدرسة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت فريق من المباحث والنيابة العامة.

وتبين من خلال الفحص المبدئي «بقايا طعام - علبة كشري - ومشروب شاي لشخصين»، مما يشير أن هناك أحد الأشخاص كان موجودا مع القتيل قبل العثور على جثته، وبمراجعة الكاميرات وتتبعها وصولا للمدرسة، تبين أن هناك طالب وراء قتل الخفير لسرقته، وتم استئذان النيابة العامة لضبطه، وألقي القبض عليه.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، وتمت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق.