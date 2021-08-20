غدا.. التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم، غدًا، الرابط الإلكتروني الذي سيكون مخصصًا لتقديم طلبات التظلم على نتائج الثانوية العامة 2021، للطلاب الراغبين في تقديم التظلم، حيث سيطبق النظام لأول مرة بشكل إلكتروني بعيدًا عن النظام الذي اعتيد تطبيقه خلال السنوات الماضية بتطبيق نظام التظلم الورقي الاعتيادي.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، الصادر مساء الخميس، فإن نظام التظلمات هذا العام يرتكز على التأكّد أولًا من أن هذه الورقة المتظلم فيها تخص الطالب من حيث خطه وإجابته، وبناء عليه يتمّ تصحيح الورقة يدويًا وبعدها يتسلم الطالب نتيجة ما تم تسميته من الوزارة بالفحص، حيث سيكون استلام الطالب لنتيجة الفحص مدون بها ما توصل إليه المصحح الورقي من درجات للطالب ونسبتها المئوية، على أن يتلقى الطالب عبر اللينك الذي سجل عليه طلب التظلم نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المُعاد تصحيحها.

التعليم: التظلم على امتحانات الثانوية العامة 2021 مجانًا

وأعلنت وزارة التعليم، إلغاء الرسوم التي كان يتمّ دفعها مقابل المادة الراغب فيها الطالب التظلم من درجته، حيث كان في السنوات السابقة يتمّ دفع 100 جنيه على التظلم في كل مادة، لكن هذا العام سيكون مجانًا دون دفع أي رسوم، ويخطر الطالب بنتيجة التظلم بحد أقصى في 13 سبتمبر المقبل.

في السياق ذاته، نطلق يوم 4 سبتمبر المقبل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، والتي تنتهي 15 سبتمبر المقبل، في ظل تأكّيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ رسوب الطالب في أكثر من مادتين يعني إعادته للسنة، وأن الدور الثاني سيكون للطلاب الذين رسبوا فقط في مادتين خلال امتحانات الدور الأول.