7 قرارات عاجلة من «التعليم» بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 قراءات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021 بشأن التظلمات، التي تجرى لأول مرة إلكترونيا ومجانا، مشددا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة ما يعلن رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، والتدقيق في كتابة البيانات على رابط التظلمات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز 7 قرارات لوزير التربية والتعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021:

1_ لأول مرة في تاريخ الثانوية العامة تجرى التظلمات مجانا دون تحصيل أي رسوم.

2_ الإعلان عن رابط إلكتروني لقبول تظلمات الثانوية العامة 2021 يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس.

3_ سترسل نتائج فحص طلبات التظلم حتى 13 سبتمبر المقبل.

5_ يعاد تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة يدويا.

6_ يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضح بها سلامة ورقة الإجابة ونسبتها إليه والدرجات التي حصل عليها.

7_ يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح للامتحان.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أن التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة كانت دائما وتاريخيا تخضع لـ3 مراحل تتمثل في الآتي:

1_ المرحلة الأولى هي التحقق من نسبة ورقة الإجابة للطالب.

2_ المرحلة الأخرى هي التأكد من تصحيح كل الأسئلة.

3_المرحلة الثالثة هي التأكد من الرصد الصحيح للدرجات؛ إلا أنها لا تتدخل في تقدير الدرجات.

وزير التعليم: ستنشر نماذج الإجابات مع بداية العام الدراسي الجديد

وأضاف «شوقي»، أن عملية تقدير الدرجات هي شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح فلا يجوز التظلم بشأنه، مؤكدا أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تتبع نفس الفلسفة، لكن بآليات إلكترونية تسهيلا على الطلاب.

وأرجع وزير التربية والتعليم، عدم نشر نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 في الوقت الحالي، إلى أن الأمر مرتبط بتقدير الدرجات، وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط؛ لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما.

وأكد الوزير، أن نماذج الإجابات ستنشر مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2021.