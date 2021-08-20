تعيين 855 شابا بالدقهلية.. منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بتعيين 855 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3320 شابا منهم 20 من ذوي القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 37 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ9 عمال مسجلين، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 35 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

التفتيش على 781 منشأة

وقال أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 781 منشأة وتم القيام بـ23 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 3 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقي 101 شكوى عمالية تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 29 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1970 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1970 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 350 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.