سعر اليورو اليوم السبت 21-8-2021 في البنوك المصرية

تحتلف أسعار اليورو بين الحين والآخر، ويهتم المواطنون بمتابعة سعر اليورو في مختلف البنوك، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، كما يلي:

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.31 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم، 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك المركزي، 18.32 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، نحو 18.23 للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

كما وصل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتراوحت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة وفق آخر تعاملات قبل اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.