سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر صرف اليورو في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حالة من التباين في كافة البنوك، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار بشكل يومي، ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفقا لما أعلنه بنك مصر، فإن سعر اليورو اليوم بلغ نحو 18.23 للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

كما وصل سعر اليورو في بنك cib، نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.31 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم، 18.23 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وجاء سعر اليورو في البنك المركزي، مسجلا 18.32 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وأخيرا سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة على النحو التالي:

جاء سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في المصرف المتحد، نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.