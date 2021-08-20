زيادة في رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم

يشهد مطار مرسي علم الدولي زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مدينة مرسى علم حيث يستقبل المطار 58 رحلة طيران سياحية خلال الأسبوع الجاري قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبولندا والتشكيك وأوكرانيا بينها 12 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

مطار مرسي علم يستقبل 58 رحلة طيران سياحية

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر بأن مطار مرسي علم يشهد زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران السياحية الدولية، حيث يستقبل هذا الأسبوع 58 رحلة طيران بمعدل 18 رحلة طيران قادمة من التشكيك و17 من بولندا و9 رحلات من أوكرانيا ورحلة من كلا من سويسرا والمجر بالإضافة إلى 12 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسي علم

وأشار الخبير بفنادق البحر الأحمر لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقآ لقرار مجلس الوزراء مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة السائحين.

لجنة فنية ألمانية تعاين مطار مرسي علم

وأضاف أن لجنة فنية ألمانية تفقدت مطار مرسي علم لمراجعة الإجراءات الأمنية والسلامة التأمينية وأساليب الحماية والوقاية الصحية والاحترازية المتبعة بمطار مرسي علم، وذلك استعدادا لوصول أولى الرحلات السياحية الألمانية إلى منتجعات مرسى علم خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر ملاحية بمطار مرسي علم أن المطار حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

يذكر أن لجنة وزارية من وزارتي الصحة والطيران، قامت بالتفتيش على الإجراءات الأمنية والتأمينية والأساليب الصحية والوقائية التي تتبعها السلطات بمطار مرسى علم الدولي، مع بدء زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى منتجعات مرسي علم.