تعرضت للاختناق.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة «طفلة حلوان»

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة حلوان فاطمة محمود، 4 سنوات، أعلى سطح المنزل الذي تقيم فيه في منطقة عرب غنيم بحلوان، جنوب محافظة القاهرة، وذلك بعد مرور قرابة 7 أيام من اختفائها، حيث عثر الأهالي صباح الأربعاء الماضي، على جثة الطفلة بين مخلفات وأخشاب ضخمة أعلى السطح.

وتبين من خلال التحريات والمعاينة وأقوال الأسرة، أن الجثة عثر عليها في حالة تعفن وانتفاخ نظرا لحرارة الجو، ورحجت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة جهات التحقيق، أن الطفلة الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة تعرضها للاختناق، ولم تتمكن من الاستغاثة بشقيقها أو أحد من أسرتها، وأنها حاولت المقاومة ولكان نظرا لضعف جسمها لم تستطع الخروج من مكانها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وعثر على الجثة في حالة تعفن وتحلل رمي.

عدم وجود شبهة جنائية

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف ضباط من إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، ووحدة مباحث قسم شرطة حلوان، أنه حتى الآن لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأنهم في انتظار تقرير الطب الشرعي بعد عرض الجثة عليه لتشريحها تنفيذا لقرار النيابة العامة، ولم تتهم أسرتها أحدا بالتخلص منها، كما أكدوا في محضر الشرطة أن الطفلة «فاطمة» ذات الـ 4 سنوات، تغيبت عن المنزل لمدة 7 أيام، وعثروا على جثتها في حالة تعفن وتحلل رمي، ولا تزال جهات التحقيق تواصل جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

غرق طفل أبو النمرس

وفي واقعة أخرى، باشرت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل، 9 سنوات، في الترعة بمنطقة أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وتبين من خلال الفحص والتحري أن الطفل تغيب قرابة 12 ساعة عن المنزل، وعثر عليه جثة طافية فوق المياه، وتبين من خلال فحص ومناظرة الجثمان، عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الأسرة لم تتهم أحد بقتله، وأكدوا اأنه قد يكون غرق أثناء الاستحمام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.