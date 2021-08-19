الطب الشرعي: فحص عينة من جثة طفلة حلوان لكشف احتمالية تعرضها لتسمم

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بوفاة الطفلة فاطمة محمود التي عثر على جثتها متعفنة، صباح أمس، أعلى العقار المقيمة به الأسرة في منطقة عرب غنيم بدائرة قسم شرطة حلوان، عن عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

التقرير المبدئي

جاء في التقرير المبدئي للطب الشرعي الخاص بوفاة الطفلة فاطمة محمود، أنه بإجراء الصفة التشريحية بناء على قرار نيابة حلوان، تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وبالفحص تبين أنها في حاله تعفن رمي كامل وعدم وجود إصابات ظاهرية، حيث جرى سحب عينات من الجثمان وإرساله إلى المعمل الكيماوي للطب الشرعي للتحليل، لبيان احتمالية تناول المتوفاة أقراص أو مواد كيماوية سامة تسببت في وفاتها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المواطنين ويدعى محمود عبد المتجلي باختفاء طفلته «فاطمة» 4 سنوات، حيث أكد أنه وأسرته وأبناء المنطقة بحثوا عنها لكن دون جدوى.

الطفلة ماتت مختنقة

وصباح أمس، تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من والد الطفلة بالعثور على جثتها أعلى العقار محل إقامتهم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم إلى منزل المبلغ، وتبين العثور على جثة الطفلة أعلى سطع العقار.

وبحسب تحريات رجال المباحث، فإن الطفلة أثناء اللعب أعلى سطح العقار انزلقت قدمها وسقطت وسط مخلفات وأخشاب ضخمة، ونظرا لضعف جسمها لم تستطع الخروج وهو ما أصابها باختناق أدى إلى وفاتها.

كما تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة واستدعاء الأسرة لسماع أقوالهم.