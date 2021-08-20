«جامع»: حريصون على تيسير الإجراءات لتقديم الخدمة للمستثمر بأقل وقت

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بكافة أجهزتها حريصة على إتاحة كافة الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية، وتيسير منظومة الإجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة في أقل وقت ممكن، الأمر الذي يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

نيفين جامع: حريصون على إتاحة كافة الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية

وقالت «جامع»، إن مجمع الصناعات الصغيرة مرغم 2 للصناعات البلاستيكية؛ يعد استكمالاً للتجربة الناجحة في مجمع مرغم 1، حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، كما أن المجمعين يكتسبان أهمية خاصة لدى الوزارة لما حققاه من نجاح فضلاً عن السمعة الرائجة لهذين المجمعين لدى صغار المستثمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2، وذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية، رافقها خلاله، اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء عبدالرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وهاني عماد، رئيس القطاع المركزي للائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المجمعين الصناعيين مرغم 1 و2 يمثلان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة

وقالت الوزيرة إن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمجمع والتوصل إلى حلول لها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وهيئات الوزارة وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت «جامع» أن الوزارة تسعى جاهدة لإتاحة كافة الخدمات اللازمة لسير العمل بالمجمع، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والمواصلات للتيسير على العمالة بالمجمع، لافتة إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة وسائل النقل المباشر للعاملين بالمنطقة الصناعية بمرغم، خاصة وأن هناك وحدات تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

تكليف فرع مركز تحديث الصناعة بالإسكندرية بتقديم الدعم الفني لمستثمري مرغم

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المجمع يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجة كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمع.

ولفتت «جامع» إلى حرص الوزارة على استعراض مطالب المستثمرين داخل مواقعهم الإنتاجية والحرص على المتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال ومساندتهم منذ الخطوة الأولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والإنتاج.

وأضافت الوزيرة أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة سيقوم من خلال فرعه بالإسكندرية بتقديم الدعم الفني المطلوب للمستثمرين بمجمع مرغم، بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج على المصنعين وزيادة تنافسية منتجات المجمع بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، لافتة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد لقاء بين خبراء الوزارة ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك المعنيين بالشؤون البيئية وعدد من مستثمري المجمع للوصول إلى حلول للتوافق مع القرار الصادر مطلع العام الجاري الذي حدد الضوابط الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذا قرار وقف استيراد مادة ال PVC من الخارج.

ونوهت الوزيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حالياً تمويل لمشروعات المجمع بحد أقصى 10 ملايين جنيه للمشروع، لافتة إلى أن الجهاز سيعرض على اجتماع مجلس الإدارة المقبل إمكانية رفع هذا الحد التمويلي للمشروعات الصغيرة الراغبة في بدء نشاطها بتمويل أكبر من التمويل الذي يقدم حاليا.

الزلاط: خبراء التنمية الصناعية قاموا بزيارات مكثفة لمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد وقنا والأقصر والاإسكندرية

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 204 وحدات منها 165 وحدة تم تسليمها بالكامل للمستثمرين، و16 وحدة تم تخصيصها مؤخراً وجاري إنهاء تخصيص 23 وحدة.

وأضاف «الزلاط» أن الهيئة شكلت لجان لمتابعة وتفقد سير العمل بالمناطق الصناعية بمحافظات الغردقة وبورسعيد وقنا والأقصر والإسكندرية، وذلك لتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين وتحقيق المرونة المطلوبة للتيسير على الصغار المستثمرين وتطبيق مبدأ اللامركزية بين الهيئة وفروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

المستثمرون يشيدون بجهود وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية

وأشاد عدد كبير من المستثمرين بالجهود التي بذلتها الوزارة وهيئة التنمية الصناعية لإقامة وتجهيز مجمع مرغم 2، فضلاً عن التيسيرات غير المسبوقة والحوافز الاستثمارية التي حصل عليها المستثمرون المتقدمون للحصول وحدات صناعية بالمجمع.