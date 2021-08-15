كيف سهلت الدولة إقامة مشروعات صناعية؟.. وزيرة التجارة تُجيب

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، جهود الدولة في التسهيل على المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات بالمناطق الصناعية التي تطرحها الدولة، إذ ذكرت أن سعر كراسة الشروط لإقامة المشروعات بالمناطق الصناعية، كان يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه على حسب المساحة، والآن أصبح 300 جنيه فقط، وذلك على هامش إفطار الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، على هامش افتتاحه المشروعات السكنية.

مصروفات فحص الطلب كانت 15 ألف جنيه وتم إلغاؤها

وأضافت «جامع»، أن مصروفات فحص الطلب المقدم من المواطن، كانت تبلغ 15 ألف جنيه وتم إلغاؤها، وعقب تخصيص مكان للمشروع كان يتم دفع 50 ألف جنيه، ووصلت الآن لـ10 آلاف جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم إتاحة مساحات متعددة بالمناطق الصناعية، حسب دراسة الجدوى للمشروع، ومن لم يتم الترسية عليه كان يقدم التظلم بتكلفة تتجاوز 11 ألف جنيه والآن تم إلغاؤها نهائيًا.

إتاحة التعاقد مع أكثر من 10 بنوك لتوفير الدعم اللازم لإقامة هذه المشروعات

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أنه تم إتاحة التعاقد مع أكثر من 10 بنوك لتوفير الدعم اللازم لإقامة هذه المشروعات، وفي خلال الفترة الحالية في سبيلهم لطرح باقي المناطق الصناعية عقب انتهاء التشطيبات الخاصة بها، والمساحات المتاحة للورش تبدأ من 48 مترًا، وتصل إلى 700 متر، وتمت إضافة مساحات متعددة، ومَن يريد أكثر من 700 متر نستطيع فتحها وفقًا لدراسة الجدول المقدمة.