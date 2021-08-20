تفاصيل مزاد 1 سبتمبر لبيع سيارات أرخص من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عقد مزاد علني لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم، وبضائع جمارك الإسكندرية، في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، يوم 1 سبتمبر المقبل، الساعة 12 ظهرًا، ولدخول مزاد السيارات والبضائع تُطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي وسعرها 400 جنيه.

تفاصيل مزاد بيع سيارات جمارك الإسكندرية والدخلية

وشملت السيارت وفق الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، ملاكي ونقل وبيك أب وميكروباص ورأس جرار وميني باص واتوبيس وفسبا وموتوسيكل وتروسيكل وجرار زراعي ماركات BMW، كيا، فولكس، مرسيدس، GMC، كريزلر، هوندا، ياماها، جاجوار، هيونداي، دايو، بورش، ميتسوبيشي، تويوتا، ايسوزو، فيات، لادا، سيات، شيفورليه، مازدا، بيجو، سوزوكي، اسكودا، ايفيكو، اودى، GME، جنرال موتورز، جاك، جيب شيروكي، نيسان، رينو.

كما تضمن المزاد بيع بضائع جمارك الإسكندرية والإيدعات الخارجية وجمرك الدخيلة تشمل لمبات، أدوات منزلية، أثاث، أجهزة كهربائية، قطع غيار سيارات، أجهزة كمبيوتر، أجهزة رياضية.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

ويدفع المتقدم 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويُعد شراء كراسة الشروط شرطًا لدخول المزاد أولًا، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعة المزاد، ويتم دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا.

ويجب العلم أنه يتم طلب البطاقة الضريبية من الخاضعين لها، وعلى المتزايدين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتقدم هيئة التعاقدات العامة بين الحين والآخر مزادات مختلفة لبيع سيارات بمختلف الأنواع أبرزها مرسيدس، دايو، كيا، BMW، تويوتا ولادا بأسعار أرخص من السوق، وأيضا يتم بيع مختلف البضائع مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها.