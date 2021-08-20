«ايه اللي جابكم هنا؟».. تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بعد ساعات من زفافهما

فوجيء النجم تامر حسني بحضور عروسين لحفله الغنائي الذي أقيم على خشبة المسرح الروماني بالساحل الشمالي، مساء أمس الخميس، بعد زفافهما بيوم واحد فقط.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما سأل حسني جمهوره: «مين المتجوزين هنا؟»، ليرد أحد الحضور: «أنا»، فسأله: «متجوز من امتي؟»، ليرد عليه: «لسه امبارح»، ما أثار دهشة الفنان الذي مازحه هو وعروسه بقوله: «ايه اللي جابكم هنا؟»، وسط ضحك الجمهور.

أقوى حفلات الصيف في الساحل الشمالي

وقدم تامر حسني واحدة من أقوى حفلات الصيف في الساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري غفير من مختلف الفئات والأعمار؛ إذ دخل إلى المسرح بشكل جديد ومختلف، وظهر جالسا على آلة البيانو وهو يعزف ويغني أغنية «بعيد عن عيني»، التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وبعد انتهاءه بثوان من الأغنية، اختفي بشكل مفاجيء من المسرح ليهرع عدد من أفراد الأمن إلى مكان جلوسه، لكنه عاود الظهور مجددا من منتصف المسرح، وداعب جمهوره بقوله: «يا تري مين اللي كان قاعد بيعزف ويغني هناك؟ أكيد مش أنا»، في إشارة منه إلي اسم فيلمه الأخير الذي حمل الاسم ذاته.

وأشعل حسني الحفل بعدد من أبرز أغنياته، ومنها «حلو المكان، ناسيني ليه، أنا ولا عارف، بغير عليها، بعيش، صعبة» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

احتفال تامر حسني بعيد ميلاده مع جمهوره

وفوجيء تامر حسني باحتفال فريق عمله بعيد ميلاده على خشبة المسرح؛ إذ أحضروا له تورتة كبيرة، وسط صيحات الجمهور من كل مكان، ليغني المطرب الشاب أغنية «كل سنة وأنا طيب»، وحرص على توثيق هذه اللحظة بصورة على هاتفه المحمول.