مجانا.. فحص 5274 حيوانا لدى 1976 مستفيدا من صغار المربين في البحيرة

نظمت وزارة الزراعة قافلة من الباحثين في معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني حسن، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وانطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين.

وقال الدكتور هاني حسن، إن القافلة قامت بزيارة قرى محافظة البحيرة ومراكز وإدارات التحرير وأبوحمص ودمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021، وقد لاقت القافلة تعاونا مثمرا من فريق مديرية الطب البيطري، وتم فحص وعلاج وتحصين عدد 5274 حيوانا لدى 1976 مستفيدا من صغار المربين أثناء القافلة على النحو التالي، 2317 حيوانا، تم فحصها وعلاجها تناسليا وتم تأهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية، و1547 حيوانا تم علاجها باطنيا و691 حيوانا تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، 638 حيوانا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية، و21 عملية جراحية، و15 طلوقة بقري وجاموسي تم فحصهما وتقييمها أثناء القافلة، بالإضافة لتلقيح خمسة حيوانات اصطناعيا تصادف شياعها أثناء القافلة، وتدريب 18 طبيبا بيطريا، وتم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان، كما تم تنفيذ ندوة يوميا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية، كما تم عمل ندوة بيطرية بعنوان المشكلات التناسلية في حيوانات المزرعة والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج.

وفي ختام فعاليات القافلة، قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستقبال رئيس وأعضاء القافلة، ووجه لهم ولوزارة الزراعة الشكر على تنظيم القافلة والمساهمة في توفير حياة كريمة لصغار المربين.