انفوجراف.. «الزراعة في أسبوع»: فحص وتلقيح 4800 رأس ماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الانفوجراف الأسبوعي»، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، «في الفترة من 13 إلى 19 أغسطس الجاري»، كما أصدر ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الانفوجراف إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة، مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، لمتابعة تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.

وتابع: أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان الوزارة وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد للفيروس، حيث أشار الوزير إلى التنسيق بين وزارتي الزراعة والصحة لمد أعمال لجنة التطعيم بالوزارة أسبوع حتى 26 أغسطس الجاري.

ونفت الوزارة ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

واجتمع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي، بمحافظات الدلتا، وذلك بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، في إطار توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف دور الإرشاد الزراعي في المحافظات المختلفة، لتوعية المزارعين وتوصيل التوصيات الفنية لهم، والمعلومات الارشادية، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم.

وقام الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجولة تفقدية للمواقع الإنتاجية بمحافظة كفر الشيخ؛ لوقوف على سير العمل ومتابعة عمليات التطوير والتنمية بالمنطقة، حيث تفقد مصيلحى المزارع السمكية ولاية الهيئة والمزارع المتداخلة مع المحافظة ووجه بضرورة الإزالة للمنتفعين بالأراضي دون اتباع الطرق القانونية.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن بدء الدورة التدريبية الدولية الثانية تحت عنوان: التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، حيث شمل التدريب ممثلي 6 دول أفريقية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما نظم المعمل، ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من أعضاء الغرفة تحت عنوان: الملوثات وأثرها على جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية، وشارك في الورشة ممثلو أكثر من 50 شركة من العاملين في هذا المجال، فضلا عن رؤساء الاقسام بالمعمل، كما اعلنت عن انه تم الاتفاق بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمركزي لمتبقيات المبيدات على تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وبلغت إجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 4300 عينة.

وأوضح الملخص الأسبوعي، أنه تم حتى الآن تحصين أكثر من 4.4 مليون من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما نظم معهد التناسليات الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة ببني سويف ندوة حول تأثير الإجهاد الحراري علي إنتاجية الماشية الحلابة.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات، دورة تدريبية بعنوان «المفترسات الأكاروسية ودورها في زيادة المحاصيل التصديرية»، فيما قامت القافلة البيطرية بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه، التي تم اطلاقها بمحافظة بني سويف بفحص وعلاج وتلقيح، نحو 4800 رأس ماشية، لصغار المربيين بالمحافظة، كما أطلق المعهد قافلة بيطرية مجانية إلى محافظة البحيرة؛ لتقديم الدعم لصغار المزارعين والمربين حيث تستهدف القافلة القري الاكثر احتياجا.

وتواصل محطات إنتاج وغربلة التقاوي عملها على مدار الساعة وفي جميع الأيام والإجازات الرسمية استعدادا للموسم الشتوي بداية من زراعة حقول الإكثار حتى وصول التقاوي إلى المزارع وتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات لإنتاج تقاوى منتقاة عالية الجودة.

ونفذ صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بالتعاون مع جامعة دمنهور ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، قافلة بيطرية علاجية ارشادية، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، بمحافظة البحيرة.

وحررت الادارة العامة لفحص واعتماد التقاوي محاضر للمساحات المخالفة دون تصريح من الإدارة العامة للتفتيش الحقلى والتى تم زراعتها لإنتاج تقاوي الذرة الشامية بسلالات مجهولة المصدر تضر بالاقتصاد القومي.

وتم عقد اجتماع بمديرية الزراعة بالنوبارية لمتابعة منظومة الكارت الذكي والتدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية، وذلك بحضور المهندس احمد تهامى مندوب الشركه المنظمه e-finance. لعمل الاستمارات المتبقبه وذلك لتسهيل صرف الاسمده فى الموسم الشتوي بالكارت.