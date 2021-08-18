«الزراعة»: تحصين 4.4 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و312 ألفًا و667 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها مليون و245 ألفًا و586 رأس أبقار، 625 ألفًا و4 رؤوس جاموس، 374 ألفًا و59 رأس أغنام، 68 ألفًا 18 رأس ماعز، حتى 16 أغسطس 2021.

كما تحصين 2 مليون و145 ألفًا و991 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهم مليون و103 آلاف و82 رأس أبقار، 614 ألفًا و564 رأس جاموس، 358 ألفًا و664 رأس أغنام، 67 ألفًا و241 رأس ماعز، 2440 رأس جمال، حتى 16 أغسطس 2021 أيضًا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.