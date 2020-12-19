ضبط 4 منشآت بيطرية دون ترخيص في حملة بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات 4 منشآت بيطرية تدار دون ترخيص، خلال حملة في القليوبية لضبط المنشآت غير المرخصة.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد القيام بحملة استهدفت المنشآت غير المرخصة لبيع الأدوية البيطرية في بعض قرى ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 4 منشآت بيطرية تقوم ببيع الادويه البيطريه وتبين انها بدون ترخيص، كما عثر بها على أدويه بدون مستندات كما تبين انها تدار بدون طبيب بيطرى وتم تحرير المحاضر لأصحابها.

كما تم القيام بحمله لقياس عوادم السيارات اسفرت عن ضبط 20 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات.

في وقت سابق قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات والمخالفات والمعارض والمنشآت المخالفة علي الطريق الزراعي بطوخ وقليوب.

أكد المحافظ أنه لن يسمح لأي مواطن يتعدي علي حرم الطريق الزراعي بإقامة أي منشأت ولن يتم التهاون مع أي مخالفة وسيتم إستمرار الحملة بشكل دوري لازالة المخالفات

وأسفرت الحملة عن إزالة 47 حالة بمدينة طوخ وقليوب تتمثل في معارض قطع غيار السيارات والخردة وبروز أمام منازل أو اكشاك أو كافيتريات مخالفة أو تندات أو معارض سيارات وأراضي تشوين ومخازن وهناجر حديدية تمت إزالتها بمعدات الوحدات المحلية بطوخ وقليوب.

وتم تحرير المحاضر لأصحابها وتحويلهم الي النيابة وإلزامهم برفع المخلفات وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى.