«الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن، لافتة إلى تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 18 أغسطس 2021.

وأكدت الزراعة أن الصادرات بلغت 4 ملايين و433 ألف و6 أطنان من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، مانجو، الثوم، العنب والبطيخ».

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونًا و 815 ألفًا و473 طنًا، بالإضافة إلي تصدير 620 ألفًا و194 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 474 ألفًا و815 طن بنجر علف، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 183 ألفًا و713 طنًا.

واحتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 138 ألفًا و 504 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 38 ألفًا و79 طنًا، واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 20 ألفًا و282 طنًا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفًا و 342 طنًا.

وتابع: «وحصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألف و619 طن، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و 328 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 9 آلاف و 172 طنًا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و359 طنًا، بينما حصل المانجو على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و 338 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 آلاف و 706 أطنان.