فتح باب القيد بالدراسات العليا إلكترونيا بكلية التربية في المنيا

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا عن فتح باب القبول للدراسات العليا للعام الجامعي 2022/2021 ، إلكترونيا، وذلك بناءً على قرار مجلس الكلية في اجتماعه الأخير.

ووفقا لبيان أصدرته الجامعة، فإن الدرجات العلمية التي تمنحها كلية التربية بجامعة المنيا من خلال الدراسات العليا هي:

1- الدبلوم العام (نظام العام الواحد ) لجميع التخصصات .

2- الدبلوم العام ( نظام العامين) .

3- الدبلومة المهنية .

4- الدبلوم الخاص .

5- درجة الماجستير .

6- درجة الدكتوراه.

موعد التقديم للدراسات العليا بكلية التربية بجامعة المنيا

وبدأ التقديم للدراسات العليا بكلية التربية في المنيا اعتباراً من يوم الأحد 15 أغسطس الجاري ويستمر حتي السبت الموافق 18سبتمبر 2021م المقبل، ويتم التقديم إلكترونياً.

المستندات المطلوبة ورقياً لمكتب إدارة الدراسات العليا بالكلية

1- سداد الرسوم عن طريق خدمة فورى ولن يقبل تقديم أي أوراق بعد المواعيد المقررة اعلاه.

2- التقديم بمبنى إدارة كلية التربية الدور الأول.

3- التسجيل إلكترونياً من خلال موقع جامعة المنيا.

وبدأت الكلية تحت اسم «كلية المعلمات»، في عام 1957، حيث كانت فكرة إعداد هيئة التدريس في مدارس البنات تشغل بال اللجان التى عهدت إليها الدولة بتنظيم شئون التربية والتعليم.

ورأى المسئولون أن الاعتماد على الخريجات من كلية البنات، جامعة عين شمس لا يكفي لتحقيق هذه الفكرة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فكان لابد من فتح معاهد عليا وكليات خاصة لإعداد المدرسات، ومن هنا كان التفكير في إنشاء هذه الكلية.

ووفا للبيان جرى الاتفاق على أن يكون مقرها في الوجه القبلى لأسباب كثيرة منها التوزيع الجغرافي للمعاهد والكليات، بالإضافة إلى تشجيع الآباء في الوجه القبلى على إلحاق بناتهن بهذه الكلية ولقد وقع الاختيار على مدينة أسيوط لتكون مقرها، ولكن الدار التى كانت معدة لإنشائها لم تكن ملائمة، فاتجهت الفكرة إلى مدينة المنيا ووقع الاختيار على المبنى الذى كان يشغله معهد المعلمين الخاص والموجود خلف مبنى المحافظة حالياً.

وبدأت الكلية نشاطها في سبتمبر 1957 بشعبتين هما اللغة الإنجليزية والرياضيات وكان عدد طالبات الشعبتين معاً (54)، إلا أنه في العام التالى افتتحت شعبة اللغة الفرنسية، وفي العام الجامعى 59/1960 تم إنشاء شعبة العلوم، وبذلك صار عدد الشعب الموجودة بالكلية أربع شعب، وكانت أول دفعة تخرجت من الكلية عام 1961 في شعبتى الرياضيات واللغة الإنجليزية، وكان عددها (28)طالبة.

وفي عام 1971 صدر القرار الجمهورى رقم (1578) متضمناً إنشاء كلية التربية بفرع جامعة لأسيوط بالمنيا، واعتبار كلية المعلمات نواة لهذه الكلية، إلى أن استقلت عن جامعة أسيوط بإنشاء جامعة المنيا بعد صدور القرار الجمهورى رقم (93) لسنة 1976، والمتضمن إنشاء جامعة مستقلة قائمة بذاتها تضم خمس كليات من بينها كلية التربية، وقد تم إنشاء شعب اللغة العربية، والتربية الفنية، والشعبة الزراعية، وتربية الطفل، والتعليم الابتدائى، والجغرافيا بعد ذلك.

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