جامعة المنيا تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة السبت

أعلن فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، البدء في استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين في الثانوية العامة والراغبين في تسجيل رغباتهم لكل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، اعتبارا من السبت المقبل، حتى الأربعاء 25/8/2021، بمعامل جامعة المنيا للحاسب الآلي، وذلك من خلال الخدمات المجانية المتاحة على موقع وزارة التعليم العالي http://www.tansik.egypt.gov.eg.

رئيس جامعة المنيا: وفرنا معملين للحاسب الآلي تيسيرا على الطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في بيان للجامعة، إن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى (ج) بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الثالثة عصرا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.

وأوضح أنه تيسيرا على الطلاب لتسجيل رغباتهم، وتوجيههم، وفرت الجامعة فريق عمل مؤهل من الأخصائيين، بقطاع شئون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب، بالإضافة إلى توفير أرقام ساخنة للرد على استفساراتهم، مؤكدًا ضرورة التزام الطلاب المترديين على المعامل الجامعية، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع مراعاة التباعد بين الطلاب، سواءً داخل المعامل أو بالقاعات المخصصة للانتظار خارجها، وآليات الاستخدام الخاصة في التعامل مع أجهزة الحاسب، وكذلك ارتداء الماسك الطبي، الذي لن يسمح للطالب الدخول بدونه، حفاظًا على صحة الطلاب وسلامتهم.

موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات والمعاهد

وفي سياق متصل أوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته على مدار الـ24 ساعة من على حاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته عدة مرات، حيث يعتمد الموقع أخر تعديل تم تسجيله، مضيفًا أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تقديم قوائم كاملة بأسماء جميع الكليات والمعاهد التي تقبلها الشعب المختلفة وفقاً لترتيب نطاقه الجغرافي حتى استيفاء كافة رغباته، وسيتم إعلان نتيجة ترشح الطلاب على نفس الموقع الذين قاموا بتسجيل رغباتهم عليه، وللرد على الاستفسارات: 01016376279 - 01099549525