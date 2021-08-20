ضبط 4464 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة خلال 24 ساعة من ضبط 4464 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وجاء ت المخالفات كالتالي:

1773 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

123 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 مخالفات لدراجات نارية.

34 مخالفة موقف عشوائي.

11 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.