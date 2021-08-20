حظك اليوم السبت 21-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع العديد من الأشخاص علم الفلك ويهتمون بما يخبرهم به علماء هذا المجال من حظوظ يومية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 21-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية الأعمال وللانفتاح والالتقاء بأشخاص يدعمونك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بروح المرح والانطلاق وتعبر عن مشاعرك وعن نفسك بحرية، وتقترب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. يجب أن تكون مرنا، وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم برج الثور 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم برج الجوزاء 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 21-8-2021 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك وللاهتمام بقضية مالية واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج السرطان 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة والدبلوماسية في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك وتجنب الصدام في محيطك.

حظك اليوم برج الأسد 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فلا تضن على شريك حياتك اليوم بكلمات حلوة تكسبه بها.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة وقد يحملك المحيطون بك الكثير لأنك قادر على الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تتحمل مسئولياتك بصدر رحب، وتستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 21-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك حماسا في العمل ويساعدك عرض آرائك اليوم بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم برج الميزان 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر والشمس معاكسان وقد يتسببان لك في نزاع عائلي أو مهني.. كن مستعدا للقيام بخطوة نحو الإصلاح.

حظك اليوم برج العقرب 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق لأمر يخصك أو يخص أحد الأشخاص المقربين من قلبك، وعليك أن تهدأ لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأن تعيش أوقاتا موفقة مليئة بالأحداث الجميلة والدعم.

حظك اليوم برج القوس 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس تمنحك سحرا وجاذبية، وتنجح في أن تكسب فينوس في منزل الأصدقاء تمدك بمشاعر حب، وإذا كنت خاليا قد ترغب في دخول مغامرة أو قصة حب جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشتت، وعليك بدراسة الزوايا المختلفة لكل أمر أو مهمة تشغلك، واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

قد تتمكن من الوصول لمعلومات تفيد علاقتك بمن حولك، فقط راجع أقوالك وأفكارك لتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة والنشاط، وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الدلو 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك شعورا بالثقة وبالسلام النفسي وتبدو جذابا في عيون الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل الوقت مناسبا للتأمل ولمراجعة النفس، فقط كن متحفظا ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج الحوت 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات والتشوش.. تستطيع أن تقترب بذكاء ممن تحب وتحسن التصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.