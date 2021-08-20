حظك اليوم برج الجوزاء السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بتقلب المزاج كما أنه يصعب توقع مواليد هذا البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم تتبادل الحوار والأفكار وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

الشمس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.