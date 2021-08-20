فيديو مؤثر لأب أفغاني سلم رضيعه لجندي أمريكي لعبور الأسلاك الشائكة

نشرت صحيفة «ذى جارديان» البريطانية، مقطع فيديو مأساويًا يعبر عن الأوضاع الحالية في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان الأفغانية على السلطة في البلاد، التي ظهر فيه رضيع يبكي بشدة خلال تسليم أهله له لجندي أمريكي فوق جدار من الأسلاك الشائكة المحيط بمطار كابول الدولي لإجلائه من أفغانستان.

من جانبها، ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية، أن أكثر من 300 ألف مدني في أفغانستان عملوا مع الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.

إعادة توطين أكثر من 15 ألف أفغاني في الولايات المتحدة

وجرى إعادة توطين أكثر من 15 ألف أفغاني، بالإضافة إلى عائلاتهم، في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال برنامج «SIV»، حيث كان هناك 18 ألف طلب آخر قيد الانتظار، وهذا العدد من المؤكد أن يرتفع في الأيام القليلة المقبلة.

وأنشأ أعضاء الكونجرس حسابات بريد إلكتروني وخطوطا ساخنة للرد على مكالمات من الناخبين وقدامى المحاربين الأمريكيين الذين يحاولون مساعدة زملائهم الأفغان العالقين في البلاد، في مبنى «ذي كابيتول هيل» في الأيام الأخيرة، حيث أبلغ هؤلاء المشرعون عن تدفق طلبات جديدة من المتقدمين بطلبات «SIV» أو الأشخاص الذين يحاولون مساعدتهم.

وقال عضو الكونجرس الديمقراطي جيري كونولي، من ولاية فرجينيا: «في الوقت الحالي، في الأزمة الحالية، قدمنا ​​أكثر من 200 طلب مكتبي منذ عطلة نهاية الأسبوع».

وكان الإحباط واضحًا بين مجتمع المحاربين القدامى في الكونجرس وخارجه، وكان النقد الموجه إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحزبين، بحسب «ذى جارديان» البريطانية.

فيما قال عضو الكونجرس سيث مولتون من ولاية ماساتشوستس: «لأشهر، كنت أدعو الإدارة إلى إجلاء حلفائنا على الفور، عدم انتظار الأوراق، أو الاتفاقات المهتزة مع دول ثالثة، أو الانتظار لبعض الوقت لجعل الأمر يبدو أكثر تنظيمًا من الوضع الحالي».