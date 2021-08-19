تنسيق الجامعات: 170 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار،التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة توفير كافة الإرشادات والمعلومات التى تُيسّر على الطلاب اجتياز اختبارات القبول الإلكترونى الموحدة بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة).

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، أن المركز الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى رصد تساؤلات واستفسارات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، وأجاب عن هذه الأسئلة وعرضها على الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، ومسئولى القبول الإلكترونى الموحد.

«التعليم العالي»: اجتياز الاختبارات الإلكترونية شرط الالتحاق بالجامعات الأهلية

وأشار منسق الجامعات الأهلية إلى أن القبول بالجامعات الأهلية الأربع يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التى تعقدها الجامعات الأربع للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية، حيث ستُعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومَى الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أغسطس الجارى للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https: //admission.egypt-hub.edu.eg/

المجموع الاعتباري أهم شروط القبول

وأضاف منسق الجامعات الأهلية أن نظام القبول بالجامعات الأربع يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتبارى من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافاً إليه درجات الاختبار الإلكترونى (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدى)، كما أن الموقع الإلكترونى لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يقدم عدداً من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوى على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق أمس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 170 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2021 - 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، فى بيان أمس، أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى الاثنين الموافق 23/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تقرر إلغاء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الخاصة 2021، على أن يتم الاكتفاء بالمجموع فقط، موضحاً أنه بالنسبة للطلبة المسددين رسوم اختبارات القبول قبل إصدار القرار، سيتم التعامل معهم كالآتى: أولاً حال قبوله بالجامعة المتقدم إليها وتم توزيعه سيتم خصم قيمة اختبارات القبول من المصروفات الدراسية 2021، وثانياً حال عدم قبول الطالب بالجامعة التى سدد بها قيمة اختبارات القبول سيتم ردها إليه مباشرة بعد انتهاء مرحلة التنسيق. وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة سيتم تحديده خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة المقبل المقرر عقده قريباً.

ولفت أمين «الأعلى للجامعات الخاصة» إلى أنه سيتم إتاحة الموقع الإلكترونى للتنسيق الموحد بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مباشرة، مؤكداً أنه سيتم التشديد على جميع الجامعات الخاصة بضرورة التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية استعدادها لبدء مرحلة تنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021، وانعقاد مجلس الجامعات الخاصة، من حيث تجهيز مكاتب شئون الطلاب والاستقبال بالجامعات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب فيما يتعلق بتنسيق القبول 2021، وسط تشديدات مكثفة سيتم سيتم تطبيقها لمواجهة أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التشديد على إلزام الجميع بضرورة ارتداء الكمامة.

وأعلن المهندس أحمد حشيش، المتحدث باسم نقابة المهندسين، عدداً من القرارات التى تم اعتمادها بخصوص التعليم الهندسى، مثمناً الدور الكبير الذى قدّمه كل من وزارة التعليم العالى ولجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين، وجهود المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، للحد من «الزحف غير المخطط للمعاهد الهندسية الخاصة التى صدّرت البطالة وسط جموع المهندسين، منذ إنشائها عام 1997، وحتى توقف هذا الزحف فى مايو 2019»، بحسب تعبيره.

ولفت، فى بيان، إلى أن ما حدث من نتائج خلال فترة مجلس النقابة الحالى لم يحدث فى تاريخ نقابة المهندسين، وهو إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وكذلك عمل حصر باحتياجات سوق العمل الفعلية ومقارنتها بأعداد الخريجين، واتُخذت هذه القرارات بناء على صدور قرارات للمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح «حشيش» أن هذه النتائج تأتى بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسى، وأكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار عدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية الخاصة على 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية، وكذلك إجراءات اختبارات المعادلة. وأكد المتحدث باسم نقابة المهندسين أن مصر بها 54 معهداً عالياً للهندسة والتكنولوجيا تمنح درجة البكالوريوس فى مختلف التخصصات الهندسية إلى جانب أكثر من 50 جامعة مصرية، بين حكومية وخاصة وأهلية، تمنح درجة بكالوريوس الهندسة، وأن أكثر من 45 ألف طالب يلتحقون سنوياً بالكليات والمعاهد الهندسية، مؤكداً وقف الطلب على إنشاء معاهد هندسية ومراجعة حالة هذه المعاهد.

على جانب آخر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء شائعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لوزارة التربية والتعليم، تزعم عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى خلال العام المقبل.

وقال المركز الإعلامى، فى بيان أمس، إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة، والتى تزعم عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى خلال العام المقبل، وأن كافة المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة، مُشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائى كما هو، ولم يطرأ عليه أى تغيير.

وأوضحت الوزارة أن أى قرارات أو معلومات تصدرها يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة، مُناشدة أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.