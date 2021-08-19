بدء تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لـ«الحكومية»

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير جميع الإرشادات والمعلومات التي تُيسر على خريجي الشهادات المصرية فهم آليات التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن تنسيق الجامعات الخاصة لخريجي الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) سيبدأ عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، وأن نظام القبول بالجامعات الخاصة هذا العام يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة؛ وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة.

وأضاف أن هذا النظام يطبق على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملي هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة ويتم قبول الطلاب بكليات الجامعات الخاصة اعتمادًا على مجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم كمعيار وحيد لتنسيق الطلاب.

وتابع بأن كافة الجامعات الخاصة تشارك في نظام التنسيق الإلكتروني الموحد، وتشمل القائمة الجامعات الآتية: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

كما يمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة، عبر الدخول إلى المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها، والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

ويتم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال أربع مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، بينما تبدأ المرحلة الثانية عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

أما المرحلة الثالثة، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، فتبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات، والمرحلة الرابعة يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وحول خطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، فعقب انتهاء المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية، يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الفنية، الأزهرية) بالدخول على منصة القبول الإلكتروني للجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

وحينما تظهر للطالب استمارة تنسيق إلكترونية، يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول، محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.