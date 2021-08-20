حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة السبت 21-8-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا في مصر

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون الطقس به معتدلًا يميل إلى الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 2 متر وحتى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون الطقس به معتدلًا، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.5 و2 متر، وحركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 35 19

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبورماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.