حالة الطقس اليوم 20-8-2021.. حرارة ورطوبة ونشاط للرياح على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية بيانًا، يتضمن حالة الطقس المتوقعة على البلاد اليوم، الجمعة، إذ من المتوقع أن نشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد، أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري تنخفض معها الرؤية الأفقية وتتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا.

كما يتوقع خبراء الهيئة، أن يكون هناك نشاطًا للرياح على مناطق من من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، الأمر الذي يعمل على التقليل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط، وفقًا لتوقعات الخبراء خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 26

بني سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.