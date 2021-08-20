أخبار الطقس غدا.. حار رطب على القاهرة وانخفاض الرؤية بسبب الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، عن توقعات أخبار الطقس غدا، فمن المتوقع أن يسود طقس رطب حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أخبار الطقس غدًا

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والساحل الشمالية.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط لحركة الرياح على عدد من المناطق والتي تشمل «جنوب سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري»، على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون الطقس به معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون الطقس به معتدلا يميل إلى الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين وحتى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 35 19

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.