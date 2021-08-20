تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات

ضبط «1334» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

1- ضبط «5٫75 طن كبدة مجمدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لمصنعات اللحوم دون ترخيص» بمحافظة القليوبية.

2- ضبط «2٫5 طن مقطعات دواجن» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

3- ضبط «2٫25 طن لحوم مستوردة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع السلع الغذائية» بمحافظة الجيزة.

4- ضبط «30 طن مخللات» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية عفن ظاهرى ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات دون ترخيص» بمحافظة البحيرة.

5- ضبط «6٫17 طن زيت طعام - خل طعام» دون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

6- ضبط «4 طن زيت طعام» معبأ داخل خزانات دون بيانات مجهول المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي من مرتجعات المحلات والمطاعم ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مخزن للسلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

7- ضبط «قائد سيارة حال سيرة بمحافظة الغربية» وبحوزته «9٫7 طن دقيق بلدي مدعم» مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء - «118 بطاقة تموينية ذكية» خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

8- ضبط «600 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم» تم تجميعها وعدم إثباتها بالدفتر الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز» بمحافظة القاهرة.

9- ضبط «614,000 عبوة مواد غذائية» دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية منتج نهائي، «1٫725 طن دقيق فاخر – مكسبات طعم» دون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص» بمحافظة الغربية.

10- ضبط «1305 قطعة موتور رفع المياه» مجهولة المصدر مدون عليها علامة تجارية شهيرة مغشوشة ومقلدة، «132» علامة تجارية مغشوشة ومقلدة لذات الشركة، «57» شهادة ضمان بدون بيانات تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسؤول عن ورشة ومخزن دون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

11- ضبط «10 أطنان أسمدة زراعية مدعمة» دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية» بمحافظة الشرقية.

12- ضبط «3٫5 طن أسمدة زراعية مدعمة» خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية» بمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.