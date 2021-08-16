حملات تموينية لضبط الأسواق.. وضبط 83 طن ملح فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1379 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3٫5 طن أسماك فيليه ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة، و1٫5 طن (مفروم لحوم – دهون حيوانية) فاسدة في القليوبية و2 طن سكر و2500 عبوة زيت تمويني قبل بيعها في السوق السوداء الشرقية، و1٫1 طن سكر تمويني قبل الإتجار بها في السوق السوداء بالقاهرة، و20 طن ملح سياحات غير صالحة، و18 طن ملح طعام فاسدة بكفر الشيخ.

كما تمّ ضبط 10 أطنان دقيق فاخر دون مستندات بالشرقية، و14٫230 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، و2٫8 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات بالشرقية، و1٫5 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها في السوق السوداء في الغربية.