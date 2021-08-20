الإبراشي لـ«الوطن»: نجوت من كورونا مميتة وأعود قريبا على شاشة التاسعة

أعلن الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري، تحسن حالته الصحية بشكل كبير وتعافيه من تداعيات إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر من العام الماضي.

الإبراشي يتلقى جلسات علاج طبيعي لمساعدته على تمام التعافي

وأكد الإبراشي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حالته الصحية مستقرة ويستطيع التواصل مع أفراد أسرته وأصدقائه المقربين، مشيرا إلى أنه يخضع لجلسات العلاج الطبيعي لمساعدته على التعافي من آثار الإصابة بالفيروس التاجي.

الإبراشي يعلن عودته مجددا على شاشة التليفزيون المصري

«نجوت من كورونا مميتة»، هكذا لخص الإبراشي رحلة معاناته مع مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد التي دامت نحو ثمانية أشهر كاملة من العلاج حتى أعلن تعافيه منها، مؤكدا عودته قريبا على شاشة التليفزيون من جديد.

تحسن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج التاسعة على التلفزيون المصري، أصيب بفيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر الماضي، حسبما أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير البرنامج، انتقل على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج، ثم أعلنت مصادر مقربة منه تدهور حالته وتليف الرئة وخضوعه لجلسات تنفس صناعي.

وبعد مرور أشهر عدة على دخوله المستشفى ومعاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، خرج وائل الإبراشي في نهاية مارس الماضي من المستشفى، بعد استقرار حالته وتعافيه.

وأكد عدد من زملاء الإبراشي خضوعه لفترة نقاهة داخل منزله بمساعدة زوجته التي أوصتهم بطمأنة الجمهور على حالته الصحية.

وفي الأيام القليلة الماضية، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنَّ الإعلامي وائل الإبراشي، يتعافى وحالته مستقرة، موضحًا في تصريحات تليفزيونية أنه سيتعافى قريبا من آثار الفيروس عليه.

وكان الدكتور حسام حسني، مدير اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، كشف في ندوة بـ«الوطن»، قبل عدة أسابيع، عن استقرار الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وتعافيه من أثر إصابته بفيروس كورونا.