ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس الحالي، كما زادت عمليات البحث بشأن خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021 عبر موقع التنسيق لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنّ مكتب التنسيق بدأ أعماله لهذا العام 2021 عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021 عبر موقع التنسيق لطلاب الثالث الثانوي، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة على النحو التالي:

خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2021 عبر موقع التنسيق لطلاب الثالث الثانوي

- إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

- وتتمثل الخطوة الثانية في عرض الرغبات المسجلة سابقًا، فإذا سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستُعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

- وتتمثل الخطوة الثالثة في التأكد من سلامة بياناتك الأساسية، مثل الاسم والمجموع ومجموع المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

- بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها.

في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها بالترتيب الذي تفضله، مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن).

وستلاحظ أنّ البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد، ويمكنك أيضًا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته، ويمكنك أيضًا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقًا لرغباتك.

- بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي يتولى عملية التنسيق، وبعد التسجيل إلكترونيا يعرض الموقع استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا، ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيًا.

- حال رغبت في طباعة رغباتك، اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار، إما في قطاعات التخصص المسموح بها لشعبته، أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي جرى استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات، طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط المحددة.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكن حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا عدّلت رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم أنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل نفذته.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

سيتم إبلاغك بنتيجة ترشيحك فور إعلانها رسميًا وذلك بإحدى الطرق التالية:

- عن طريق الدخول على الموقع وإدخال رقم جلوسك فيظهر لك على الموقع الكلية / المعهد الذي رشحت له، ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من الموقع واستخدامها لتسليم أوراقك بالكلية أو المعهد، مع العلم أنّ بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستندا رسميا ولا يعتد بها.

- يعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكد من الحد الأدنى للرغبة التي تم الترشيح لها.