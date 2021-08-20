العثور على رضيعين في شوارع بلبيس والزقازيق بالشرقية

عثر الأهالي على طفل رضيع في أحد الشوارع في قرية «كفر محمد حسين»، التابعة لمركز الزقازيق، في محافظة الشرقية، فيما عثرت سيدة على طفلة رضيعة أخرى، بأحد الشوارع في مركز بلبيس، وجرى نقل الطفلين إلى مستشفيات الزقازيق العام وبلبيس.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء محمد والي، إخطاراً مساء اليوم الجمعة، يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق بالعثور على طفل حديث الولادة، ملقى في أحد شوارع «كفر محمد حسين»، دائرة المركز، مصاباً بحساسية وجروح بجسده، على ما يبدو أنه تعرض للدغات حشرات، وعلى الفور جرى نقله إلى مستشفى الزقازيق العام، وايداعه إحدى الحضانات بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، من سيدة بالعثور على طفلة حديثة الولادة، وبيدها اسورة مكتوب عليها اسم الأم «فاطمة أ. ن.»، واسم الطبيبة «ع. أ.»، وتم نقل الرضيعة إلى مستشفى بلبيس.

تم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابة المختصة في مركزي الزقازيق وبلبيس، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي السياق نفسه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للطفل والطفلة، مستنكرين إلقاءهما في الشارع، وعلقت متابعة على صورة الطفل قائلةً: «ربنا ينتقم من كل واحد يرمي طفله كده، ده نعمة كبيرة، وفيه ناس تتمنى ضُفر عيل، وهما يرموهم كده بالساهل».

وأضاف آخر: «يا رب ارحمنا، والله العظيم حرام حرام حرام اللي بيحصل فينا دا مش شوية، أقسم بالله أنا لو مقتدر لكنت كفلته»، فيما أشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطفلة ربما تعرضت للخطف، خاصةً أنها تحمل بيدها أسورة مدونا بها اسم الأم والطبيبة.