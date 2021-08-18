انخفضت اليوم.. موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يشعر بها المواطن، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقي الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، أن التغير الذي يشهده الطقس سيستمر حتى الخميس الموافق 19 أغسطس، وأن درجات الحرارة سترتفع مرة أخرى بداية من الجمعة الموافق 20 أغسطس حتى الاثنين 22 أغسطس.

ونوهت الهيئة، إلى أن الارتفاع سيكون طفيفًا يتراوح بين 2:1 في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وأخيرا نوهت الهيئة لحالة الطقس بالبحرين، والتي ستكون معتدلة بالنسبة للبحر المتوسط تميل إلى الاضطراب، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون حالة الطقس به معتدل، يصل ارتفاع الموج به إلى 1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 31 24

سيوة 35 22

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 25

نخل 34 19

نويبع 36 28

طابا 35 25

كاترين 32 18

الطور 34 28

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 35 26

بني سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29.