حفلة تامر حسني على المسرح الروماني.. 30 أغنية تشعل الحدث

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا في المسرح الروماني بالساحل الشمالي، في الحفل الأول له منذ سنوات طويلة على المسرح، الذي أعاد تامر افتتاحه من جديد في الحفل الذي أقامه مساء أمس الخميس.

حفل تامر حسني على المسرح الروماني يشهد أغنيات حلو المكان وعيش بشوقك واختراع

حفل تامر حسني على المسرح الروماني قدم فيه ما يقرب من 30 أغنية من جميع أغنيات مشواره الفني، منها «صعبة وأول مرة وكل مرة وبحبك وحلو المكان وعيش بشوقك واختراع ومبطلناش إحساس».

وخلال الحفل، احتفل فريق تامر حسني بعيد ميلاد فنانهم على المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة «كل سنة وانت طيب»، وتفاعل الجمهور مع الحدث من خلال إضاءة أنوار هواتفهم المحمولة.

حفل تامر حسني على المسرح الروماني يقتحمه شابان

وخلال الحفل، تفاعل تامر مع جمهوره أكثر من مرة، حيث طلب من المتابعين له من السيدات إطلاق زغاريد، كما دخل في وصلة من الضحك والهزار مع الحاضرين في فترة إجازتهم الزوجية.

تفاصيل في حفل تامر حسني

حفل تامر حسني شهد قيام تامر بتغيير ملابسه مرتين، حيث صعد أول مرة وهو يرتدي تيشيرت مع بنطال جينز وكاب، ومع نهاية الحفل ارتدى قميصا أبيض اللون.

وشهد الحفل اقتحام شابين لمسرح تامر حسني من أجل احتضانه والتصوير معه، وتعامل تامر مع الموقف بشكل إنساني واحتضنهما والتقط الصور معهما، كما طلب من الأمن وإدارة أعماله عدم التعدي عليهما واطمأن إلى أن تم خروجهما بسلام من المسرح.

وحضر الحفل عدد كبير من الجماهير من كل الأعمار، حيث غلب على الحاضرين من جمهور تامر حسني المقيمين بالساحل الشمالي، وظلت الجماهير تهتف لتامر طيلة الوقت، خاصة أثناء أدائه الأغنية السريعة مثل «اختراع وعيش بشوقك»، كما رقصوا معه على نغمات «بعيش».