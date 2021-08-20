بعد اقتحامهما للمسرح.. تامر حسني ينقذ شابين «من الأمن» فى حفل الساحل

تتباين ردود أفعال المطربين تجاه بعض المواقف الغريبة التى قد يتعرضون لها أثناء الوقوف على المسرح من قبل محبيهم من الجمهور، فمنهم من يتحمل و«بصدر رحب»، ما يعتبره آخرون ازعاج شديد، وكان آخر تلك المواقف ما تعرض له النجم تامر حسني، الذى فوجئ باقتحام شابين للمسرح الروماني أثناء تقديمه لعدد من الأغنيات خلال حفله الغنائي الذي أحياه، الخميس، وسط حضور جماهيري كبير.

تامر حسني ينقذ شابين من الأمن

وباغت الشاب الأول أحد أفراد الأمن، واقتحم المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع تامر حسني، حيث اندفع رجال الأمن إلي المسرح للتعامل مع الشاب، إلا أن حسني طالبهم بالتراجع وقام بإخراج المعجب من الباب الخلفي للمسرح لتجنب حدوث أي احتكاك بينه وبين المكلفين بحفظ الأمن.

ولم تمر دقائق على هذه الواقعة، حتى اقتحم شاب آخر الحفل أثناء غناء حسني لأغنية «ناسيني ليه»، حيث أمن خروجه أيضا بنفس طريقة الشاب الأول.

يشار إلى أن حسني استهل حفله بأغنية «بعيد عن عيني» التي قام بعزفها على آلة البيانو، ثم قدم بعدها عددا من أبرز أغنياته، ومنها: «أنا ولا عارف، صعبة، بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، رسمي فهمي نظمي، بعيش» وغيرها من الأغنيات.

واحتفل تامر حسني بعيد ميلاده مع جمهوره بعد إحضار فريق إدارة أعماله لتورتة كبيرة علي خشبة المسرح، ليغني الجمهور أغنية «كل سنة وأنت طيب» ليشكرهم حسني علي مشاعرهم نحوه، وشهد الحفل حالة من التنظيم الجيد في دخول الجمهور الذي حضر إلي مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

فيلم مش أنا

وعلى الجانب الآخر، لايزال فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، يحقق إيرادات مرتفعة منذ بداية عرضه بدور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كل من حلا شيحا، ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا، صبري عبدالمنعم، شيرين وكوكبة من النجوم.