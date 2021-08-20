«التعليم» تعلن موعد تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة.. بدون رسوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نشر الرابط الإلكتروني الخاص بقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، والضوابط التي تخضع لها عملية تظلمات الثانوية العامة، ومدة قبول الطلبات، وموعد الفحص، وآخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد نشر الرابط الإلكتروني الخاص بقبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، على أن يكون عصر غد السبت الموافق 21 أغسطس، مشيرًا إلى أن عملية قبول طلبات التظلمات تستمر لمدة أسبوع، على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى يوم الاثنين، الموافق 13 سبتمبر المقبل.

آلية وضوابط فحص تظلمات الثانوية العامة

وفي تصريحات سابقة، قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي إن عملية الفحص تتضمن تأكد الوزارة من ورقة الامتحان، وإذا ما كانت تخص الطالب، بالإضافة إلى إعادة تصحيحها يدويًا، مؤكدًا على أن الطالب سوف يتسلم نتيجة فحص التظلم الذي تقدم به، موضح بها سلامة ورقة الإجابات الخاصة به، والدرجات الحاصل عليها الطالب، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية من ورقة الإجابة المصححة الخاصة بالطالب، ليطمئن بنفسه على سلامة عملية التصحيح.

رسوم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة مجانا

وأكد الوزير أن إعادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، تتم مجانًا هذا العام، للتيسير على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى الصورة المرفقة والمتداولة على المواقع والخاصة بتغيير نتائج الثانوية العامة، مؤكدًا على أنها مزورة بالكامل، «وبسذاجة» أيضا كون البيانات المعروضة من نظام الوزارة لا تعرض النسبة المئوية ولا تستخدم كلمة «بيانات الطالب» بل «البيانات الشخصية»، وجاء ذلك تعليقا على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للتشكيك في عملية التصحيح.