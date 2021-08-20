حظك اليوم برج العذراء السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء لديه حس مرهف بشكل كبير، كما أنه يعشق التنظيم ويبعد عن العشوائية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة وقد يحملك المحيطون بك الكثير لأنك قادر على الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تتحمل مسئولياتك بصدر رحب، وتستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.