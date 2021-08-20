رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:57 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء لديه حس مرهف بشكل كبير، كما أنه يعشق التنظيم ويبعد عن العشوائية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة كبيرة وقد يحملك المحيطون بك الكثير لأنك قادر على الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تتحمل مسئولياتك بصدر رحب، وتستطيع أن توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا