ما هي الأوراق المطلوبة للبنوك الخاصة بمبادرة التمويل العقاري 3%؟

يواصل المصريون التفاعل والبحث عن كل ما يخص مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها رئيس الجمهورية، بنسبة فائدة 3% وفترة سداد على 30 عاما، ويستفيد من هذه المبادرة محدودو ومتوسطو الدخل للحصول على وحدة سكنية وينفذها البنك المركزي المصري، من خلال مجموعة من البنوك المصرية بلغ عددها 22 بنكا تمنح المستفيدين من المبادرة قروض تمويل وحدة سكنية.

وللتقديم في المبادرة والاستفادة منها يجب تقديم بعض المستندات الخاصة بالعميل للبنك، وتختلف الأوراق المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري من بنك لآخر، لكن المستندات والأوراق الأساسية هي كالتالي:

الأوراق المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج، بالإضافة إلى الزوجة.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون على ألا يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

- قسيمة الزواج / الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل للزوج والزوجة.

- مفردات مرتب بالدخل الصافي والحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يحصل على مفردات مرتب من خلال محاسب قانوني معتمد أو تحديدها بأدوات أخرى يحددها البنك.

- بيان نفقة للمطلقات «حكم محكمة».

- رخصة العقار، أو شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالفا.

- خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.

- صورة من السجل العقاري للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

- شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرض تمويل عقاري من خلالها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة التمويل العقاري في مارس 2021، بنسبة فائدة 3% وفترة سداد على 30 عاما لمحدودي ومتوسطي الدخل.