تفاصيل مطاردة أمنية في زراعات المنيا لضبط قاتل ابن عمته في سوهاج

تمكنت مأمورية أمنية لضباط مباحث مركز العسيرات، بإشراف قيادات المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وبالتنسيق مع أمن المنيا، مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على عامل متهم بارتكاب واقعة قتل ابن عمته بالرصاص، في قرية «أولاد جبارة»، دائرة مركز العسيرات، جنوب محافظة سوهاج.

جهود بحث المأمورية، التي قادها المقدم أحمد عزت، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز العسيرات، أسفرت عن تحديد مكان المتهم في إحدى المزارع الواقعة على الطريق الصحراوي الغربي، حيث تم ضبطه واقتياده للعرض على النيابة العامة بالمنشاه.

4 طلقات أنهت حياة عامل قبل صوله المستسفى

دلت التحريات على أن المتهم «محمود م. م.»، 30 سنة، خطط لجريمته للتخلص للأبد من ابن عمته «عبد الوهاب م. ق.»، 51 سنة، بسبب خلافاتهما المتكررة على الميراث، وتتبع المتهم خط سير المجني عليه، عندما علم أنه متواجد داخل منزله، وقرر انتظاره إلى أن يخرج من المنزل، وتحت جنح الظلام، ارتكب جريمته، عندما شاهدة يخرج من المنزل، وأطلق عليه 4 رصاصات من مسدسه غير المرخص، ليسقط غارقاً في دمائه، تم نقله إلى مستشفى العسيرات المركزي، وتحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وتمكن المتهم من الهرب إلى خارج محافظة سوهاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1525 إداري مركز العسيرات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط مرتكبيها.

مأمورية أمنية تلقي القبض على المتهم بمزارع المنيا

وعلى مدار 5 أيام، ظل رجال المباحث يجمعون المعلومات حول خط سير المتهم، وبعد أن تأكدوا من مغادرته خارج المحافظة، قرر ضباط مباحث مركز العسيرات، بقيادة الرائد محمد أبو العطا، رئيس المباحث، مطاردة الجاني وتعقبه للقبض عليه، بعد أن كلفهم اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بسرعة الوصول إليه لتقديمه للعدالة، وبعد أن تم جمع المعلومات الكاملة عن مكان تواجد المتهم، في مزرعة على الطريق الصحراوي الغربي، في محافظة المنيا، انطلقت المأمورية التي باشرها اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية.

وتم إخطار مباحث المنيا بالمكان المستهدف، وانطلقت مأمورية مشتركة، وتم مداهمة المزرعة عقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم دون أي مقاومة، وتم اقتياده إلى مركز شرطة العسيرات تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، وأشارت تحريات ضباط المباحث إلى أن سبب ارتكاب الجريمة خلافات على الميراث، كما تبين أن المجني عليه تلقى طلقتين في البطن وطلقتين في الكتف، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.