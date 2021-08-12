ضبط 3 أشقاء حاولوا قتل نجل عمومتهم لخلافات بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي 3 أشقاء يقيمون بدائرة مركز جهينة، لتعديهم بسلاح أبيض علي ابن عمهم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب في حالة حرجة لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بلاغا بوجود مشاجرة بقرية «فزارة»، التابعة لجهينة الغربية دائرة مركز جهينة، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على المشاجرة.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين «حاتم.ا.ن»، 26 سنة، عامل، و«مصطفى.ع»، وشقيقيه «محمد ومحمود»، ونتج عن المشاجرة إصابة الطرف الأول بجرح قطعى عميق بطول 16 سنتيمتر بالجهة اليسرى للصدر، وتم نقله لمستشفى جهينة المركزي، وإجراء الإسعافات اللازمة له، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعى بمعرفة وحدة إسعاف جهينة.

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات الجيرة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.