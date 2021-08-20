أسعار وأماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا بالأقصر وأسوان

حددت وزارة الصحة والسكان، 127 مكتباً لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، بجميع المحافظات، التي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن التطعيم بكل أنواع لقاحات فيروس كورونا يجري بالمجان، سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين في السفر إلى الخارج، مناشدة المواطنين بالإبلاغ الفوري على الرقم «15335» في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في أسوان

- مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي، بجوار مستشفى الصحة النفسية، بأسوان.

- مكتب صحة أسوان أول، شارع كسر الحجر.

- مكتب صحة كوم أمبو، بالمركز الطبي الحضري.

- مكتب صحة إدفو غرب، مبنى الإدارة الصحية بإدفو.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في الأقصر

- مكتب صحة ثان الأقصر، شارع الخليج متفرع من شارع التلفزيون، قسم الأقصر.

- مستشفى حميات الأقصر، قسم الأقصر.

- الوحدة الصحية بالزينية، بجوار نقطة شرطة الزينية، مركز الزينية.

- مكتب صحة إسنا، شارع أحمد عرابي، أمام جمعية تحفيظ القرآن، مركز إسنا.

- الوحدة الصحية بالرزيقات، بحري تأمين صحي، مركز آرمنت.

- الوحدة الصحية بآل عثمان، القرنة، السيول، بجوار مكتبة الأزهر الشريف، مركز القرنة.

خطوات الحصول على لقاح كورونا للمسافرين

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح عبر الرابط من هنا.

ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.

ـ تحديد الفئة المناسبة.

ـ تسجيل البيانات الأساسية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب المتقدم في الحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.

ـ التأكيد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتس آب.

ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.

ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.

ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.

ـ قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.

ـ الاحتفاظ برقم الطلب لحين التواصل، من أجل الحصول على اللقاح.

أسعار استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المصاريف الإدارية للراغبين في استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا للمسافرين، الموثقة المربوطة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة وتحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code)، كالتالي:

- 250 جنيهًا مصاريف إدارية لاستخراج الشهادات للراغبين في السفر إلى الخارج.

- 100 جنيه مصاريف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شهادات محلية لتقديمها بمختلف الجهات التي تطلبها داخل مصر.

- 10 دولارات مصاريف إدارية لغير المصريين المقيمين على أرض مصر.